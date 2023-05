"Siamo a venti giorni dalla fine della stagione, abbiamo fatto tantissime gare. Affrontiamo avversari tosti, è l'ultimo step delle coppe e ci sono squadre forti" ha detto in conferenza stampa Vincenzo Italiano dopo la sconfitta incassata questa sera contro il Basilea in Conference. "Non so se sia un calo fisico, mentale o negli episodi, ma vedo una squadra che propone, gioca, corre, fino alla fine. Questa partita l'abbiamo persa senza meritarlo, ma dobbiamo cercare di nuovo la vittoria. Cerchiamo le energie per gli ultimi sforzi e vincere più partite" ha detto l'allenatore della Fiorentina, avversaria dell'Inter in finale di Coppa Italia.