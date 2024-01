Vincenzo Italiano inquadra così Fiorentina-Inter di questa sera, ai microfoni di DAZN: "Rivalsa per l'andata? In termini di gol subiti è stata sicuramente la peggiore partita della stagione - ammette il tecnico viola -. Eravamo partiti per metterli in difficoltà, poi siamo crollati nel secondo tempo. Penso che sia passato tanto tempo da quella gara, oggi è una sfida importante per entrambi. Arriviamo da una delusione in Supercoppa, vogliamo reagire davanti al nostro pubblico".

Come sta Ikoné dopo il rigore sbagliato col Napoli?

"Sto vedendo anche in altri campi la fobia dei rigori, si continuano a sbagliare. Capita, ha avuto la personalità di batterlo: ha carattere, darà tutto e cercherà di fare vedere quello che vale".

Quanti minuti ha Nico Gonzalez?

"Sta bene, finalmente. Avevamo il dubbio se farlo giocare o meno da titolare, ma va gestito. A partita in corso, sarà utile per le qualità che ha".