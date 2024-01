Dopo il triplice fischio del Franchi tocca a Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, soffermarsi davanti alle telecamere di DAZN per un'analisi a caldo del match perso contro l'Inter: "Oltre che arrabbiato esco un po' deluso dal fatto che in gare come queste non riusciamo mai a trovare la giocata per non perderle. Abbiamo avuto l'occasione del rigore che non si può sbagliare, ma ora è una maledizione che mi sta iniziando a non piacere: così non va bene. Giocando così però son convinto che ci toglieremo soddisfazioni".

Che poi se c'era uno infallibile era proprio Nico Gonzalez.

"Eh ma le gerarchie dei rigori... il problema è che chi va a battere deve essere convinto, lì è una situazione che diventa particolare. Serve freddezza. Ovviamente si può sbagliare, ma tre rigori ci hanno fatto perdere tre partite".

Giocherai anche in futuro con due punte?

"Mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto oggi, soprattutto limitare una squadra in fiducia e che ha consapevolezza. Bene Beltran, Nzola e anche Bonaventura nel ruolo di 'punta esterna', è stato bravo ad adattarsi. Abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo messo in grandissima difficoltà l'Inter ma ora dobbiamo andare a prenderci qualche punto in giro".

Nella ripresa avete rischiato anche l'1 vs 1 dietro, era un rischio calcolato?

"Siamo tornati a rimettere spesso in fuorigioco gli avversari, son stati bravi i ragazzi a risalire. Qualcosina dovevamo rischiare. Abbiamo fatto bene, a parte la palla che ha scaturito il corner dove l'Inter secondo me ha lavorato di mestiere con un blocco su Parisi liberando Lautaro, lì non lo dobbiamo permettere. Se era regolare? I blocchi nel calcio non vanno fatti, sinceramente non l'ho visto. Se era irregolare si poteva anche fischiare, io non li alleno più perché non si possono fare. Ma se perdi per una cosa del genere ti fa rosicare".

L'uomo sul primo palo chi era?

"Era Nzola, è lui che deve modificare la posizione in base alla traiettoria".

Perché non riuscite a fare risultato con le grandi?

"Nella singola partita si poteva fare sia con la Juve che oggi qualcosa in più, in generale perdiamo perché Inter e Juve sono più forti di noi. Arriveremo a batterli e ad avvicinarci, per ora ci rimangono due grandi prestazioni. Stiamo pagando e siamo penalizzati in maniera enorme dal dischetto, dobbiamo cercare subito di rimediare".