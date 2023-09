Deluso Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a DAZN: "Fino al gol dell'Inter siamo stati aggressivi, poi non abbiamo più fatto nulla per metterli in difficoltà. Ho cercato di dare fiducia ad alcuni ragazzi che non erano al 100%, ma non abbiamo risposto alla prima difficoltà. Archiviamo perché non siamo questi, assolutamente. Abbiamo sbagliato qualcosa, io in primis. I playoff li abbiamo superati, oggi non abbiamo portato punti a casa. Si deve archiviare immediatamente la prestazione. Pensavamo questa gara in un modo, è stata eseguita in modo diverso. Quando tutti entrano al 100% facciamo vedere altro. Ci assumiamo le responsabilità, lavoreremo per non fare più partite come questa".

L'analisi è proseguita: "Ho già detto alla squadra che non mi sentiranno più dire del 'poco tempo a disposizione'. Con la Conference sappiamo i ritmi che avremo. Non dirò più quello. Sappiamo come dovevamo affrontare questa partita. In queste due settimane lavoreremo per migliorare ogni aspetto, cercando di non sbagliare le scelte perché in A se non sei al massimo paghi dazio con coarazzate come l'Inter. Titolarità? Gioca chi va forte, come si sta, come si recupera, non è una questione di gerarchie".