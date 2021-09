Fiorentina, Italiano a DAZN: “Risultato pesante, per 70′ all’altezza dell’Inter”

Il commento del tecnico viola dopo il match del Franchi

"Essendo alla quinta giornata di campionato, penso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Per 70 minuti siamo stati all'altezza dei campioni d'Italia, abbiamo avuto tante palle gol per andare sul 2-0. Loro hanno troppa qualità e fisicità, il loro ritorno dovevamo aspettarcelo, il risultato è pesante, però usciamo tra gli applausi nonostante la sconfitta e per me questo vale tanto".