"Dobbiamo fare una partita veramente perfetta perché l'Inter è tra le squadre più forti del campionato. Ha individualità, in più tutti i reparti sono fortissimi. Possono segnare in qualsiasi modo, su palla inattiva, in contropiede. Servirà una gara di grande umiltà". Lo ha detto Davide Faraoni, parlando a DAZN poco prima di Fiorentina-Inter.

Hai detto di aver bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di Italiano.

"Sicuramente il gioco del mister è veloce, io cerco di adattarmi alla squadra e a fare del mio meglio".