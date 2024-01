Recupero importante per la Fiorentina sia in vista della Supercoppa Italiana che in ottica campionato, considerando che per la Viola la Serie A riprenderà dopo la trasferta a Riyad con la sfida al Franchi contro l'Inter.

Il brasiliano Dodò è infatti tornato ad allenarsi in gruppo a meno di quattro mesi dall'infortunio subito contro l'Udinese (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) e la successiva operazione. Il giocatore ha anche lasciato un messaggio su Instagram: "Sono tornato, sono molto felice, mi è mancata tantissimo questa sensazione, ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il mio recupero, ringrazio tutta la Fiorentina, la mia famiglia, i medici, il fisioterapista, il riabilitatore e riatletizzatore Stefano, e i miei compagni. Non vedevo l’ora di stare con loro, e con tutti i fan, siamo insieme"