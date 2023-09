"Ha ragione il mister, ormai siamo abituati a preparare partite ogni due giorni. Non è quello il problema, non deve essere una scusante. Ma sicuramente può darsi che abbiamo accusato un po' di stanchezza nell'ultima partita del ciclo. Non bisogna fare drammi, non è piacevole perdere così. Ci dispiace per noi e per la nostra gente, ora ci deve servire da lezione". Così a DAZN Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, dopo la débâcle viola a San Siro contro l'Inter.

Come stai vedendo i nuovi?

"Sono innesti importanti, la società ha fatto un bel mercato. Ora devono ambientarsi, non è semplice in una piazza come Firenze. Ci possono dare una grossa mano".