Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a Sportitalia anche delle due finali che giocherà la viola: "Sicuramente è un'emozione incredibile, per la società, per la città e soprattutto per i nostri tifosi. Complimenti ai ragazzi e al mister che stanno facendo un grande lavoro ma abbiamo ancora molto da giocarci".

Sul tema stadio anche a livello nazionale: "Questo è un tema del comune, noi siamo sempre lì a lavorare accanto a loro. Ne abbiamo parlato molto io e il presidente e bisogna risolvere questa situazione perchè giriamo in Europa in degli stadi super moderni. Ieri parlando con il nostro presidente del Basilea abbiamo notato una differenza netta di introiti. L'accoglienza del tifo allo stadio è importante e bisogna metterci tanta attenzione, sia noi che siamo la Fiorentina sia tutte le altre società italiane".