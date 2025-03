Dopo il Milan, arriva per il Feyenoord una nuova sfida contro un'italiana, visto che questa sera gli olandesi se la vedranno con l'Inter. Timon Wellenreuther, portiere del club di Rotterdam, parla alla vigilia del match ai microfoni di Sport Bild: "Avere la meglio contro il Milan è stat oun piccolo miracolo, considerando la nostra provenienza. Prima e durante la stagione, i migliori giocatori sono stati venduti; Inoltre, ci sono molti giocatori infortunati, quindi difficilmente possiamo ruotare o non possiamo farlo affatto. Adesso giochiamo contro l'Inter e pensiamo di avere una possibilità anche lì", ha dichiarato il tedesco.

Wellenreuther, che da giovane faceva parte dello Schalke 04 che sorprese Real Madrid e Inter nell'edizione della Champions League 2010-2011, non nasconde l'emozione di poter tornare a disputare questo torneo con la maglia del Feyenoord: "È ancora un sogno giocare per un club così importante che partecipa alla Champions League. Lavoro per raggiungere questo obiettivo da anni. Ciò che ho qui è unico. Sono incredibilmente felice".