Il giustiziere del Milan Julian Carranza si presenta in conferenza insieme a Robin van Persie per presentare la sfida di domani sera contro l’Inter: “Abbiamo un piano che metteremo in atto domani. In questo tipo di partite devi dare più del 100 per cento”.

Puoi dirci qualcosa di più sul nuovo allenatore?

“Personalmente sono molto contento di lui. Spero di parlare con lui più approfonditamente dei dettagli del posizionamento”.

Hai rivisto il gol con il Milan?

“Più di una volta, me lo mandava spesso la mia famiglia. È piaciuto a tutti. Finora è il momento più importante della mia carriera”

L'attaccante argentino si aspetta che l'Inter sia migliore del Milan.

"Sì, penso siano più forti. Ma lo abbiamo dimostrato anche contro Bayern e Benfica: possiamo battere chiunque".

Cosa vi chiede Van Persie?

"Dobbiamo lavorare duramente quando non abbiamo la palla, recuperarla il prima possibile e poi essere noi stessi nell'ultimo quarto di gara, dimostrare perché siamo a questo livello. Facciamo delle buone sessioni di allenamento che piacciono ai giocatori. Tutti ne sono contenti. Sono contento anch'io e continueremo a fare del nostro meglio per alzare il livello".

Dove ritieni di poter migliorare?

"In tutto. Non mi sento al top in alcun aspetto del mio gioco. Posso migliorare in tutto, nella fase offensiva e in quella di non possesso".

Sei soddisfatto dal tuo numero di gol in questa stagione?

"Assolutamente no. Sento di poter segnare di più e di poter costruire occasioni migliori. Bisogna lavorare di più".

Conosci Lautaro Martinez?

"Ho giocato alcune volte con lui nelle giovanili argentine, ma non ho grandi relazioni. Resta ovviamente un grandissimo attaccante".