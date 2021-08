Verona, Faraoni a DAZN: “Il primo gol in A con l’Inter? Non lo dimenticherò mai”

Le parole dell'ex nerazzurro prima di Verona-Inter

C'è grande attesa per Hellas Verona-Inter , match valido per la seconda giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, Davide Faraoni, esterno gialloblu ed ex nerazzurro, si è concesso ai microfoni di Dazn per presentare la sfida.

"La strada è quella giusta, l'atteggiamento pure anche se abbiamo perso all'esordio. Evidentemente per portare a casa i 3 punti dobbiamo fare prestazioni importanti - le sue parole -. Simeone? Ci darà tanto per le sue caratteristiche, spero il prima possibile di giocarci insieme in campo. Il primo gol in A con l'Inter? Una sensazione bella, tutto il gruppo mi abbracciò. Non lo dimenticherò mai".