Fabian Ruiz a DAZN: “Inter forte, ma proveremo a vincere. Brozo grande giocatore”

Le parole del centrocampista del Napoli prima della sfida contro l'Inter

A pochi minuti da Inter-Napoli, Fabian Ruiz si sofferma davanti alle telecamere di DAZN per inquadrare brevemente il match di San Siro: "Sappiamo che è una partita molto difficile, l'Inter è forte e con i suoi tifosi ancora di più - dice lo spagnolo -. Ma vale tre punti come tutte, proviamo a vincere perché è importante per noi e per i nostri tifosi. Sarà molto difficile, ma proveremo a vincere".