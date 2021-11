Eurorivali – Shakhtar, De Zerbi: “Vorrei ripetere qui quanto fatto al Sassuolo”

Le considerazioni del tecnico dello Shakhtar Donetsk dopo il ko del Bernabeu

Dopo il 2-1 subito dal Real Madrid, Roberto De Zerbi parla così ai microfoni di SkySport. "Mi piacerebbe fare allo Shakhtar quello che abbiamo fatto al Sassuolo - spiega l'allenatore degli ucraini, prossimi avversari dell'Inter -. Il primo anno, al Sassuolo, prendevamo complimenti e applausi, ma pochi punti contro le grandi. Poi al terzo anno abbiamo iniziato a prendere anche i punti e diventavano partite combattute. Oggi (ieri, ndr) è stata una partita combattuta, ma ci manca ancora un pezzo per diventare protagonisti in Champions come lo eravamo in Serie A con il Sassuolo. Siamo molto giovani...".