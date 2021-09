Eurorivali – Real Madrid, Camavinga: “Qui non per soldi, ma per un sogno”

Il nuovo acquisto delle Merengues: "Voglio far parte di questo gruppo il più rapidamente possibile"

Prelevato dal Rennes, il 18enne Eduardo Camavinga è stato presentato quest'oggi come nuovo giocatore del Real Madrid. Nel corso della conferenza, il ragazzo francese ha spiegato come la scelta di approdare alla corte di Carlo Ancelotti sia per lui un sogno che va al di là di qualunque aspetto economico: "Il primo fattore per me è stato realizzare il sogno di giocare nel Real Madrid che cullavo da quando ero piccolo, non certo il denaro. Quando ho scoperto che potevo firmare per il Real Madrid, non ci ho pensato due volte. Ovviamente cercherò di giocare il più velocemente possibile, di far parte del gruppo il più rapidamente possibile. Con la mia famiglia abbiamo pensato a tutto ed è è il modo migliore per crescere come giocatore".