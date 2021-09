Eurorivali – Out anche Bale e Kroos: i convocati del Real Madrid per l’Inter

Mercoledì l'esordio in Champions League a San Siro: assenti dalla lista anche Marcelo, Mendy e Ceballos

Il Real Madrid ha diramato pochi minuti fa la lista dei convocati per l'esordio in Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì sera a San Siro. Spiccano le assenze di Bale, Kroos e Ceballos, oltre ai soliti Marcelo e Mendy. Si rivedono invece Alaba e Jovic. Ecco l'elenco completo: