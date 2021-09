Eurorivali – Lo Shakhtar vince 4-1: ampio turnover di De Zerbi

La squadra del tecnico italiano senza problemi in campionato in attesa dell'impegno europeo contro l'Inter

Vince lo Shakhtar di De Zerbi, prossimo avversario dell'Inter in Champions League (martedì a Kiev, calcio d'inizio alle 18.45). La squadra di Donetsk ieri ha superato agilmente 4-1 il Veres Rivne dopo un primo tempo finito però in parità per l'autogol di Miroshnyk e la rete degli ospiti di Pasich. Nel secondo tempo, gli arancioneri dilagano con Teté, rigore di Marlos e firma finale di Traoré.

Ampio turnover per il tecnico italiano che inizialmente ha lasciato in panchina i vari Ismaily, Traoré, Stepanenko e Dodò. E non erano presenti nemmeno in distinta Matvienko, Marlon, Alan Patrick, Konoplyanka, Fernando, Dentinho e Junior Moraes.