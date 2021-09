Eurorivali – Ancelotti: “Con l’Inter abbiamo avuto problemi con alcuni infortuni”

Le parole dell'allenatore dei blancos alla vigilia della gara contro lo Sheriff

Dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter nella gara d'esordio stagionale in Champions League, il Real Madrid s'appresta ad affrontare lo Sheriff. A poco più di ventiquattro ore dal match, il tecnico delle merengues Carlo Ancelotti si presenta ai microfoni dei cronisti presenti per la canonica conferenza stampa della vigilia. Di seguito le sue parole: "È una partita di Champions League. Tutte le partite di Champions League vanno preparate bene. Siamo molto entusiasti di tornare al Bernabéu perché abbiamo ottimi ricordi di questa competizione. Lo Sheriff ha fatto bene nei preliminari contro la Dinamo e nella prima partita. È una squadra poco conosciuta, ma è molto ben organizzata e dobbiamo mettere la massima concentrazione perché abbiamo bisogno di tre punti per fare bene nel girone”.

"La motivazione è sempre la stessa. Questo club ha qualcosa di speciale in questa competizione. Per noi, che rappresentiamo questo club, è qualcosa di speciale e lo sarà anche quest'anno. È una competizione più complicata e difficile, ma il club ha più l'abitudine di altre a vincerla, quindi abbiamo un piccolo vantaggio".

"L'altra volta abbiamo avuto problemi con gli infortuni di Mendy, Marcelo, Carvajal e Nacho. A volte abbiamo cambiato posizione, che cambia anche tenendo conto dell'aspetto tattico. A volte con un'ala come Rodrygo molto aperta non ho bisogno di un'ala che spinga molto ma di un'ala che stia in posizione. Questo potrebbe aver influito sulla posizione di Lucas, che non ha giocato tanto da esterno ma da esterno, come contro l'Inter. Se ho bisogno di un esterno che sappia spingere penso che Lucas, in questo senso, sia il migliore".