La sconfitta interna contro il Torino non ha abbattuto i tifosi laziali, pronti a spingere in massa Ivan Provedel e compagni anche domenica nella trasferta di San Siro contro l'Inter, partita cruciale per le ambizioni Champions di ambedue le squadre. I sostenitori biancocelesti lo sanno e in poche ore hanno polverizzato i 4.361 biglietti del settore ospiti di San Siro. Ai quali si aggiungeranno quasi certamente altri tifosi sparsi in altri settori dello stadio, visto anche il gemellaggio tra le due tifoserie.