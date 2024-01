Attraverso un tweet l'Hellas Verona ha comunicato che saranno 667 i tifosi gialloblù presenti domani 6 gennaio a San Siro per la sfida contro l'Inter, valida per la 19esima giornata di Serie A e in programma alle ore 12.30.

667 gialloblù nel settore ospiti del #Meazza per #InterVerona. — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 5, 2024