Conferenza stampa della vigilia per Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, che presenta così il match di domani sera contro l'Inter: "Affronteremo una grandissima squadra, dobbiamo difendere quel che abbiamo conquistato con i denti. La gara è molto difficile perché l'Inter sta giocando ai suoi livelli in questo momento. E il livello è top non solo in Italia anche in Europa. Quando la squadra gira ha la capacità di rendere facile una finale. Noi non possiamo ragionare troppo sull'avversario, rischiamo così di essere una vittima sacrificale.