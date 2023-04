Dopo la gara persa per 3-0 contro l'Inter, Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida del suo Empoli. Queste le sue parole:

La squadra ha dato risposte importanti, nonostante la sconfitta. Ha ricevuto le risposte che si aspettava?

"I ragazzi hanno dato una grande risposta, incontravamo la squadra che crea di più in campionato. Spesso non sono stati concreti, oggi lo hanno fatto. Nel secondo tempo abbiamo avuto le migliori occasioni, ma a un certo punto i loro campioni hanno fatto la differenza. Dopo lo svantaggio ci siamo allungati e ci hanno punito. Dobbiamo prendere il buono di questa partita, ora non si scherza più. Dobbiamo fare i punti per salvarci".

Contento della prestazione?

"Quando si prende gol qualcosa si sbaglia, Lukaku poi è salito in cattedra. Ci può stare. Noi potevamo essere più concreti, spesso siamo arrivati in area ma non siamo stati incisivi: dobbiamo migliorare, ho visto comunque una squadra coraggiosa che vuole sacrificarsi. Cosa che non avevo visto la scorsa settimana. Per tutto l'anno siamo stati distanti dalla zina retrocessione e questo ha fatto risultare scontato il nostro obiettivo, ma di scontato non c'è nulla. Dobbiamo essere fiduciosi senza guardarci indietro".

Sette punti nel girone di ritorno, dietro Samp e Lecce. La preoccupa questo? E' solo un momento?

"Mancano 7 partite e ci sono 21 punti in palio, parleremo alla fine di quanto faremo. Ora dobbiamo pensare a salvarci senza pensare al nostro girone d'andata, che è stato straordinario. Dobbiamo essere lucidi nel conquistare i punti nelle gare che contano, con questo spirito e coesione sono certo che ci salveremo".

La squadra non è stata incisiva. Anche sull'1-0 però avete costruito molto. E' mancata questa incisività nel ritorno?

"Abbiamo un difetto: vogliamo entrare in porta con la palla, spesso siamo poco cattivi, leziosi. Questo è stato il difetto degli ultimi tempi".

Quanto pesa l'assenza di un giocatore come Vicario?

"Sicuramente pesa perché è l'unico campione che abbiamo, sono comunque contento di quello che sta facendo Perisan perché non era facile sostituire un portiere tra i più forti in Italia. Ci sono mancati anche calciatori, quando vengono a mancarti senti l'equilibrio che si sposta".

Tre difensore centrali sono fuori.

"Luperto ha avuto un attacco di vomito, ha stretto i denti. De Winter potrebbe tornare all'ultima giornata, vedremo chi riusciremo a recuperare. Tonelli ci potrà dare una mano. Per il rush finale recupereremo i nostri migliori calciatori, ma come principio non ci siamo mai affidati a un singolo ma al collettivo".

Come ha visto Destro?

"Non possiamo giudicarlo dalla gara di oggi, è entrato soprattutto per mettere minuti. Migliora settimana dopo settimana, deve continuare così. Ci vuole pazienza, ci potrà dare una grande mano".