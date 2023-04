Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha parlato a DAZN nel post-partita: "Intanto sono contento della risposta dei miei ragazzi, nella scorsa gara avevamo sbagliato l'approccio, oggi abbiamo giocato a viso aperto e le occasioni migliori le abbiamo avute noi. L'Inter ha creato poco, ma è una grandissima squadra che giocherà la semifinale di Champions, ha tantissimi campioni. Le prossime gare devono essere decisive in ottica salvezza, non sono queste le partite in cui dobbiamo costruirci la salvezza. Le prossime sono importanti, ugualmente difficili. Diventa importante lo spirito, non dobbiamo preoccuparci della zona retrocessione.

Pensiamo solo al campo e raggiungeremo l'impresa. Quando siamo andati in svantaggio ci siamo allungati, provando a rimettere in piedi la partita. Quando concedi l'uno contro uno all'Inter diventa dura. Bisogna essere più concreti".