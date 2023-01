A Sky, dopo il successo del suo Empoli, il presidente Fabrizio Corsi parla così: "Per noi è già un onore essere a San Siro... Voglio rendere merito al mister e a questi ragazzi - spiega -. Speravo in un pari, è venuta questa vittoria storica. Qui ci abbiamo lasciato anche la Serie A, quindi qualche volta gira. Sappiamo che il calcio cambia in 3-4 partite, passa tutto dalla partita che arriva.