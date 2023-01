Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a DAZN dello storico successo sul campo dell'Inter: “Sognavamo un pari, ma l'importante era fare la prestazione. Non volevamo prendere una batosta, dobbiamo gestire anche quest'aspetto perché sarebbe stato pesante a livello morale. Vorrei sottolineare come prima dell'espulsione abbiamo avuto due episodi per andare in rete, sicuramente il rosso a Skriniar ci ha agevolato nel limitare il gioco dell'Inter. È molto difficile tenere una società come l'Empoli a questi livelli, dopo una stagione positiva cediamo i nostri giovani perché l'anno dopo potrebbero fare peggio.