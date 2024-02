Alessandro Birindelli, allenatore dell'Empoli Under 19, palesa tutta la sua delusione per la sconfitta contro l'Inter arrivato ai microfoni di EmpoliChannel: "C'è tantissima amarezza, sapevamo di affrontare una squadra forte ma abbiamo preparato la partita nel modo giusto. Nel primo tempo siamo stati bravi a contenerli e ripartire sfruttando l'occasione che si è presentata per il gol; altre volte abbiamo fallito e alla lunga questo pesa perché una squadra forte il gol alla fine lo può trovare come ha fatto. Non conto quello arrivato su quel mezzo incidente che ci può stare, faccio i complimenti alla squadra. La strada è quella giusta".

Birindelli torna sul gol vittoria di Issiaka Kamate: "C'era un mezzo fallo, poi la punizione è stata battuta molto più avanti rispetto a dove era avvenuto il fallo. Loro sono più scaltri, sono stati più furbi in questo, tra perdite di tempo e quant'altro... Ma i ragazzi hanno fatto una prestazione importante contro la squadra più forte del campionato".