"Quanti messaggi ho ricevuto? Non lo so, ho visto solo quelli della mia famiglia che erano molto felici per me e sono contento di questo. Eravamo felicissimi perché ci mancava l'impresa nonostante abbiamo fatto un bel campionato. Questa è la prima, siamo molto contenti di quanto fatto questa sera vincendo su un campo difficile". Così ancora Tommaso Baldanzi a Sky dopo il successo sull'Inter. "La mia passione per Klopp? Lui è molto forte a livello mondiale, ma ora non ci penso. Penso solo a lavorare e a migliorare", dice il match-winner del Meazza.