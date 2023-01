Tommaso Baldanzi, match winner dell'Empoli a San Siro, ha parlato a DAZN al termine della gara di San Siro: “È un emozione forte, sono soddisfatto di aver dato una mano alla squadra. Siamo stati grandi, chiunque è sceso in campo ha dato il massimo. Ancora non ci eravamo riusciti, ci tenevamo a vincere contro una grande squadra. È un goal molto importante, sono contento. Spero di fare sempre meglio e segnare sempre di più. Sono molto contento, adesso lavoriamo per migliorarci”.