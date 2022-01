Empoli, Andreazzoli: “Gara in mano all’Inter, che adesso è perfetta”

Le considerazioni del tecnico dei toscani nell'immediata vigilia del match di San Siro

A pochi minuti dalla partita di coppa contro l'Inter, Aurelio Andreazzoli si sofferma a parlare davanti ai microfoni di Mediaset. "Cerchiamo di essere noi stessi. So che tipo di squadra potremo presentare al cospetto di una squadra temibile e oserei dire perfetta in questo momento - dice il tecnico dei toscani -. L'Inter non puoi ingarbugliarla. Dobbiamo pensare a fare bene le cose per le quali ci alleniamo, poi c'è da vedere quanto l'Inter ci permetterà di farlo. Il destino di questa gara è più nelle loro mani che non nelle nostre. Mercato? Se ne occupa il nostro direttore che è bravissimo. Ci sono dei conti da rispettare, abbiamo le idee chiare su quello che potrebbe servirci, ma potremmo essere anche contenti per come siamo. Peccato aver perso qualcuno, ora l'organico è un po' in sofferenza".