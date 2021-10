Empoli, Andreazzoli a Sky: “Con l’Inter non col piglio della vittima sacrificale”

Il tecnico dei toscani: "Faremo del nostro meglio, cercando di limitare la forza dell'avversario, per quanto possibile"

"Faremo del nostro meglio, cercando di limitare la forza dell'avversario, per quanto possibile. Sicuramente non col piglio della vittima sacrificale, come facciamo sempre. L'Inter è molto forte". Lo ha detto Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, parlando a Sky Sport a pochi minuti dal kick-off della sfida del Castellani.