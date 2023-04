Anche Pietro Accardi, ai microfoni di Sky, parla nell'immediata vigilia del match con l'Inter. "Sulal carta, oggi è una partita molto difficile. Davanti abbiamo una squadra che in campionato sta attraversando un momento difficile, ma ci vorrà una partita perfetta perché i valori dell'Inter restano grandi - dice il diesse dei toscani -. Il girone di ritorno storicamente è sempre più difficile, però, al di là delle vittorie, noi siamo sempre alla ricerca della prestazione. E questa non è mai mancata. Tanti ex Empoli nelle big? Per noi è un orgoglio".