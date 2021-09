Dragusin: “La Samp un onore. Voglio dimostrare ciò che valgo”

Il nuovo difensore blucerchiato: "Non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere tutti e iniziare a lavorare"

Primo rumeno della storia della Sampdoria, Radu Dragusin, nuovo difensore della formazione blucerchiata, si presenta al suo nuovo club tramite i canali ufficiali doriani: "È un onore per me. Ringrazio il club e il presidente per questa opportunità. Tengo tanto a dimostrare quello che posso fare e di che pasta sono fatto. Le sensazioni sono buone: non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere tutti e iniziare a lavorare. Le motivazioni? Gente come Fabio Quagliarella e Cristiano Ronaldo ti fa crescere in allenamento. Perché puoi provare e sbagliare. Voglio crescere bene, aiutare la squadra e arrivare più in alto possibile in classifica. Voglio dimostrare quello che valgo".