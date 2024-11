"Cosa ruberesti a Cafu, Dani Alves e Maicon?". È una delle domande poste dai colleghi di DAZN a Dodo, terzino della Fiorentina che si confessa così sui connazionali, tra i quali l'ex Inter, che hanno fatto la storia nel suo ruolo: "A Cafu la marcatura difensiva, a Maicon il tiro al volo e a Dani Alves la qualità", la risposta del brasiliano.

Il giocatore che gli ha creato più problemi in Serie A gioca però nel Milan: "Leao ha quel passo... Se uno come lui riesci a non farlo girare, è meglio".