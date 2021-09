Djimsiti: “Partita combattuta contro squadra forte”. De Roon omaggia Il Gladiatore

Il centrocampista usa la consueta ironia dopo il 2-2 spettacolo con l'Inter: "Come direbbero gli italiani veri: 'non vi siete divertiti?'"

"Partita combattuta contro una squadra forte". È l'analisi su Instagram di Berat Djimsiti dopo il 2-2 di San Siro contro l'Inter. "Testa già a mercoledì (Atalanta-Young Boys, ndr). Forza Dea". Ironico come sempre Marten De Roon che omaggia Il Gladiatore con una citazione del generale Massimo (nel film interpretato da Russel Crowe) accompagnata da un suo fotomontaggio che lo riprende a San Siro con spada e scudo: "Come direbbero gli italiani veri: 'non vi siete divertiti?' (Seriamente, se non avete visto la partita, guardatevi gli highlights)".