Dionisi a Sky: “Meritavamo di più. Handanovic-Defrel? L’arbitro può sbagliare”

Le parole del tecnico neroverde dopo la sfida del Mapei persa contro l'Inter

Nel post partita di Sassuolo-Inter, il tecnico neroverde Dionisi si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita del Mapei, conclusa con il risultato di 1-2 in favore dei nerazzurri.

"E' un peccato per la prestazione fatta. Non meritavamo di perdere, non sono qui per parlare dell'arbitro e dell'Inter. Sui gol presi siamo stati leggeri, davanti avevamo una squadra forte. Devo complimentarmi con la mia squadra, l'unico rammarico è non aver fatto il secondo gol. Peccato".