Dionisi in conferenza: “Inter subita molto poco, peccato non aver ottenuto punti”

"I ragazzi sono stati bravi e coraggiosi. Creato più di quanto ottenuto, prestazione ed episodi non ci hanno premiato" le parole del tecnico in sala stampa

Risultato un po' beffardo, di certo ingeneroso, quello ottenuto ieri dal Sassuolo di AlessioDionisi che dopo una grande ora di gioco subisce la strategia del tecnico piacentino e la forza dell'Inter, fino a quel momento più che semplicemente intorpidita. "Un paio di errori che abbiamo fatto sono stati il non essere stati cinici e l'aver abbassato la tensione in fase difensiva perché abbiamo preso gol più per demerito nostro, non colpevolizzo nessuno, perché onestamente l'Inter non è che ci abbia messo tutta questa qualità per far gol. Probabilmente facendo così bene abbiamo abbassato la tensione nella fase difensiva, anche il secondo gol è stato abbastanza semplice. Per il resto non sono d'accordo che per solo 57 minuti, abbiamo giocato fino alla fine. E' normale che l'Inter ti può mettere in difficoltà ma veramente per poco abbiamo subito l'Inter. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita ed è un peccato non aver ottenuto punti. Poi c'è da dire anche che nel primo tempo sono successe delle situazioni che a parti invertite non sarebbero andate così. Cosa posso dire ai ragazzi se non bravi? Sono stati bravi. Sono stati coraggiosi. Abbiamo creato più di quello che abbiamo ottenuto, oggi prestazione ed episodi non ci hanno premiato" ha detto il tecnico dei neroverdi in conferenza stampa.