Di Francesco in conferenza: “Meritavamo di più, ma l’Inter ha giocatori di alto livello”

L'analisi della partita di Eusebio Di Francesco in conferenza stampa

Dopo il rammarico espresso per il risultato ottenuto ieri contro l'Inter, l'allenatore dell'Hellas Verona Eusebio Di Francesco ha risposto alle domande dei giornalisti presenti anche in conferenza stampa. "Siamo mancati in malizia, avevamo un po' finito le energie. Il secondo goal nasce da una nostra pressione altissima su Dzeko. Per competere con questi fenomeni serve la cattiveria che abbiamo avuto nella prima parte della gara. Col Sassuolo siamo rimasti in dieci dopo aver dominato un tempo, oggi siamo stati bravi a concretizzare con il goal di Ilic, in altre circostanze bisognava farlo meglio. Di fronte hai giocatori di livello alto: Correa è atterrato ieri a Linate e ha fatto doppietta, è sceso in campo e ha messo le sue enormi qualità. Sulla prestazione sono tranquillo, il risultato invece mi scoccia: meritavamo di più, ma dipende anche da noi".