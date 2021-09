De Zerbi: “Inter squadra forte, noi abbiamo fatto una grande partita”

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk: "Traore? Le prime notizie non sono belle"

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato anche ai canali ufficiali del club ucraino dopo il pareggio contro l'Inter. Dopo aver espresso il proprio dispiacere per l'infortunio occorso a Lassina Traore, l'ex tecnico del Sassuolo si è congratulato coi suoi uomini: "Abbiamo fatto una grande partita, è chiaro che l'Inter è una squadra forte e ha avuto qualche occasione da gol ma anche noi ne abbiamo avute. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita. Per Traore le prime notizie non sono belle".