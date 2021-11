De Zerbi espulso, Possanzini: “Io allenatore? In Champions Roberto ci sarà”

Il secondo allenatore dello Shakhtar Donetsk parla in conferenza dopo l'espulsione dell'ex Sassuolo nel match col Rukh L'viv

Dopo la vittoria contro il Rukh L'viv, in conferenza stampa si è presentato Davide Possanzini, vice di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk vista l'espulsione del tecnico. L'ex attaccante di Reggina e Brescia avrà quindi la responsabilità di guidare la squadra nel prossimo turno di campionato, ma al momento preferisce concentrarsi sul futuro prossimo: "La prossima partita è in Champions League, e Roberto ci sarà. Sono tranquillo come sempre. Sarò costantemente in contatto con Roberto ma agirò coi miei modi".