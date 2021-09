De Zerbi a SM: “In Champions ogni gara ha qualcosa in palio. Inter grande mentalità”

Le parole del tecnico dello Shakhtar a Sport Mediaset

"Sono partite di Champions League e credo che per tutti quelli che hanno la possibilità di giocare questa competizione ogni gara è decisiva perché passano il turno due squadre e la terza va in Europa League. Ogni partita ha qualcosa in palio" dice Roberto De Zerbi ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del match di domani contro l'Inter di Inzaghi.