De Zerbi a Sky: “La squadra non mi è piaciuta, l’Inter ha vinto meritatamente”

Le parole del tecnico dello Shakhtar dopo la sfida di San Siro

"Non mi è piaciuta la squadra, ha perso meritatamente. Abbiamo giocato con poco coraggio e con poca qualità, l'Inter sta bene ed è una grande squadra. Vincendo il campionato l'anno scorso è più convinta e ha più pazienza, non ha perso la testa".

"Ci siamo meritati un punto e basta. Con lo Sheriff non abbiamo trovato il gol, oggi non siamo in grado di affrontare Inter e Real come mi piacerebbe. Ci mancano tante cose, non solo tre titolari".