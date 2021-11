De Zerbi a Sky: “Bell’effetto tornare a San Siro. Con l’Inter per dare il massimo”

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk parla anche a SkySport dopo la conferenza stampa della vigilia

Intercettato da SkySport dopo aver parlato in conferenza stampa, Roberto De Zerbi descrive le emozioni del ritorno in Italia da allenatore dello Shakhtar Donetsk: "L’effetto di tornare in Italia in questo stadio è ancora più bello perché ho fatto il raccattapalle, il tifoso del Brescia nel settore ospite, il giocatore, l’allenatore di Serie A e ora anche quello di Champions. È un'emozione grande che finisce dove inizia la concentrazione per una partita che vogliamo fare al massimo".