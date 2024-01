Sarà l'Inter l'avversario del Napoli nella finale di Supercoppa Italiana. A pochi giorni dalla sfida di Riyadh, Aurelio De Larentiis analizza il momento degli azzurri ai microfoni di Sportmediaset: "Sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli. Poi bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità, che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra e quindi poi non si può pretendere di fare sempre le cose con la carta carbone, perché non vengono", le parole del presidente dei campani.

DeLa si sofferma poi anche sull'acquisto di Osimhen che lo vede prossimo al rinvio a giudizio per "falso in bilancio": "La Lega di Serie A sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre... Tutti, comprese Uefa e Fifa, cercano di sminuire e minimizzare il valore vero per i tifosi, che è il campionato nazionale. Questo vale per ogni stato. Va rivisto il calcio. Per il resto non mi va di parlare".