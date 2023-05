Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione estiva del Napoli, anche quest'anno a Dimaro Folgarida, il Presidente del club partenope Aurelio De Laurentiis ha subito stoppato le eventuali domande sulla partita contro l'Inter in programma per domenica prossima, rimandando la questione: "Oggi si parla del ritiro del trentino. Abbiamo una partita importante con l'Inter, ci saranno le varie conferenze per parlare di calcio, qui si parla di ritiro anche perché ci sono novità".