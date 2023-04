Dopo le feroci polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni post-partita dove ha definito corretto il rosso per Romelu Lukaku per la presunta provocazione nei confronti dei tifosi della Juventus, dimenticando quanto avvenuto invece dal lato opposto praticamente per tutto il periodo che il belga è rimasto in campo, il brasiliano Danilo prova a mettere una pezza con una grafica pubblicata sui propri profili social: "Il razzismo è un tema troppo serio per essere trattato in maniera superficiale. Io sono antirazzista e qualsiasi atto di questo genere deve essere duramente condannato".