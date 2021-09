Da Arnautovic fino a Mbaye e Medel: tre gli ex Inter ora in forza al Bologna

L'attaccante, il difensore e il centrocampista vantano un passato in maglia nerazzurra: i numeri

Nella sfida di San Siro ci saranno anche tre ex nerazzurri che ora vestono la maglia del Bologna. Uno è Marko Arnautovic, che tra Inter (tre presenze da subentrato nella stagione 2009/10) e Bologna (tre presenze da titolare in quella corrente) è ancora imbattuto in Serie A: per lui cinque vittorie e un pareggio in sei gare giocate.