Corsi: “Su Bajrami è da VAR, ma fatto il massimo con i campioni d’Italia”

Il presidente dell'Empoli è tornato sulla partita di ieri persa contro l'Inter e sull'episodio su Bajrami

"Oltre a farci il sangue amaro come ieri dobbiamo prenderci le cose positive. Abbiamo ospitato i Campioni d'Italia e avuto l' apprezzamento di tutti, abbiamo fatto il massimo per la situazione che si è creata in campo. Su queste cose belle si volta pagina e si guarda alla prossima". Così il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, intervenuto a Gonialarete.com, è tornato sul ko di ieri sera rimediato in casa contro l'Inter. "Togliere concentrazione e dare alibi non va bene, oggi è un altro giorno".

"Noi non possiamo chiamare i dirigenti arbitrali, anche se presumo che molti lo facciano. L'anno scorso il presidente federale ha indicato una persona che potesse parlare con le società, l'anno scorso era Gianluca Rocchi che però ora è designatore. Ma una figura di questo genere oggi non c'è. L'anno scorso in Serie B non c'era il VAR e giuro che è stato molto peggio. Ora per fortuna c'è il VAR anche in B ma non c'è una figura di riferimento. La loro preparazione tecnica e arbitrale è migliore della mia e a me fa comodo una persona che a volte aiuta. Rocchi l'anno scorso 9 volte su 10 mi ha dato ragione. Il problema è che se lui non la vede come la vedo io...Magari restando un pochino più sereno e fiducioso creo meno problemi e merito più attenzione".