Allenamento mattutino quest'oggi per il Parma, che ha messo nel mirino la gara contro l'Inter di martedì prossimo valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al centro sportivo di Collecchio, sul campo 2, la squadra crociata ha svolto lavoro di forza e trasformazione in campo, esercitazioni tecniche, esercitazione tattica per reparti e due partite a campo ridotto. Il programma settimanale prevede un'altra seduta mattutina.