Nel post partita di Porto-Inter, Sergio Conceição si è concesso ai microfoni di Mediaset per commentare lo 0-0 maturato al Do Dragao che ha portato all'eliminazione della squadra portoghese.

Avete avuto tante occasioni nel finale, avanti va l'Inter però...

"Complimenti a loro. Abbiamo fatto due belle partite. Penso che abbiamo dimostrato di essere un po' più forti di loro, mi aspettavo di più dell'Inter. Dovevamo essere più efficaci davanti. L'Inter è stata migliore di noi all'andata quando è rimasta in superiorità numerica per 10 minuti. Mi dispiace per i miei ragazzi, tanti sono sconosciuti. Abbiamo fatto un lavoro buonissimo a livello strategico. Alla fine passa l'Inter, complimenti a loro".