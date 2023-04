Intervenuto in conferenza stampa per parlare della questione stadio, il presidente della Fiorentina, prossima avversaria dell'Inter, Rocco Commisso ha anche commentato l'obiettivo raggiunto dal suo club: "La cosa bella è che sono arrivato e subito abbiamo vinto la prima partita e siamo in finale di Coppa Italia. Ancora però non è stato fatto niente, sono scaramantico anche io. E ora parliamo di stadio...".

Che effetto fa la Fiorentina in finale di Coppa Italia e protagonista in Europa?

"Sono emozionato. La critica qui non finisce mai, continua ancora. Riportare la Fiorentina in Europa in 4 anni è stato bellissimo, ci sono proprietà che hanno preso il Parma, il Genoa, il Venezia, il Bologna... Mai andati in Europa in 15-20 anni. Però non abbiamo vinto ancora niente, riparlerò se succederà".